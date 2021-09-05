إقليم كوردستان يقطع خدمة الأنترنت بشكل جزئي لمدة 10 أيام

شفق نيوز/ قررت وزارة النقل في إقليم كوردستان قطع خدمة الانترنت لمدة أربع ساعات يوميا اعتباراً من يوم غد الأثنين ولغاية 15 من شهر أيلول الجاري وذلك جراء امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السادس من شهر أيلول ولغاية 15 من الشهر ذاته سيتم قطع جميع خطوط خدمة الأنترنت يوميا، ومن الساعة 6:30 صباحا ولغاية الساعة 10:30 صباحا بسبب امتحانات الدور الثاني لمرحلة الـ12 الثانوني (السادس إعدادي)".

وتهدف وزارة التربية في إقليم كوردستان من قطع خدمة الأنترنت أثناء اداء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية منع ظاهرة الغش السيئة.