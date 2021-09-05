سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يقطع خدمة الأنترنت بشكل جزئي لمدة 10 أيام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-05T08:05:12+0000
إقليم كوردستان يقطع خدمة الأنترنت بشكل جزئي لمدة 10 أيام

شفق نيوز/ قررت وزارة النقل في إقليم كوردستان قطع خدمة الانترنت لمدة أربع ساعات يوميا اعتباراً من يوم غد الأثنين ولغاية 15 من شهر أيلول الجاري وذلك جراء امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السادس من شهر أيلول ولغاية 15 من الشهر ذاته سيتم قطع جميع خطوط خدمة الأنترنت يوميا، ومن الساعة 6:30 صباحا ولغاية الساعة 10:30 صباحا بسبب امتحانات الدور الثاني لمرحلة الـ12 الثانوني (السادس إعدادي)".

وتهدف وزارة التربية في إقليم كوردستان من قطع خدمة الأنترنت أثناء اداء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية منع ظاهرة الغش السيئة.

related

قطع جزئي للإنترنت في إقليم كوردستان لمدة عشرة أيام

Date: 2020-08-26 13:42:40
قطع جزئي للإنترنت في إقليم كوردستان لمدة عشرة أيام

تربية كوردستان تتخذ قرارات جديدة بشأن أداء الامتحانات الوزارية

Date: 2021-07-17 15:40:37
تربية كوردستان تتخذ قرارات جديدة بشأن أداء الامتحانات الوزارية

التربية الكوردستانية توضح حقيقة تأجيل الامتحانات للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

Date: 2020-07-01 10:50:09
التربية الكوردستانية توضح حقيقة تأجيل الامتحانات للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

وزارة الكهرباء ترفع معدل انتاج الطاقة دعما للطلبة في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-22 07:42:22
وزارة الكهرباء ترفع معدل انتاج الطاقة دعما للطلبة في إقليم كوردستان

وزارة تربية اقليم كوردستان تعلن دخولا شاملا للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

Date: 2020-05-31 11:56:42
وزارة تربية اقليم كوردستان تعلن دخولا شاملا للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

التعليم الكوردستانية: الموضوعات الدراسية الالكترونية لن تدخل بالامتحانات

Date: 2020-05-26 20:29:36
التعليم الكوردستانية: الموضوعات الدراسية الالكترونية لن تدخل بالامتحانات

اقليم كوردستان على موعد مع تساقط للأمطار والثلوج

Date: 2020-01-29 12:11:58
اقليم كوردستان على موعد مع تساقط للأمطار والثلوج

الديمقراطي الكوردستاني يصدر ردا شديد اللهجة وتحذيرا لحزب العمال

Date: 2020-09-06 15:39:19
الديمقراطي الكوردستاني يصدر ردا شديد اللهجة وتحذيرا لحزب العمال