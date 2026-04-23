إقليم كوردستان يقرّ تغييراً شاملاً للزي المدرسي ويعيد العربية والكوردية لمعدل الـ12 الإعدادي

كشف وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الخميس، عن توجه الوزارة لإجراء تغييرات شاملة في الزي المدرسي لجميع الطلبة والتلاميذ بمختلف المراحل التعليمية في عموم مناطق ومدن الإقليم.

وصرح سعيد في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، بأن هذا القرار سيشمل المدارس الحكومية والأهلية والدولية على حد سواء ليدخل حيز التنفيذ رسمياً مع حلول العام الدراسي 2026-2027، وذلك بعد انقضاء مهلة العامين التي منحتها الوزارة للتجار لتصريف مخزونهم السابق من الملابس المدرسية.

وأوضح الوزير أن التعليمات الجديدة تضمنت ضوابط مشددة تمنع الاحتكار التجاري حيث يُحظر على أي تاجر الانفراد بتصميم الزي بعيداً عن النماذج الرسمية التي ستطرحها الوزارة، كما يُمنع على إدارات المدارس إبرام عقود حصرية مع شركات محددة، مؤكدا أن هذه التعليمات تترك الساحة مفتوحة أمام جميع الباعة لاستيراد وتوفير الزي وتخيير العوائل في شرائه من الأماكن التي تناسبهم دون أي ضغوط أو إجبار.

وفيما يخص الملف الأكاديمي والامتحانات، أشار وزير التربية الكوردستاني إلى منح اللجنة العليا للامتحانات صلاحيات كاملة في تحديد مواعيد الاختبارات، منوها في الوقت ذاته إلى العودة لنظام ما قبل عام 2016 بجعل مادتي اللغة الكوردية واللغة العربية مواد أساسية في احتساب المعدل.

كما أكد أن الوزارة لن تقوم برفع بيانات أي طالب إلى وزارة التعليم العالي لغرض القبول الجامعي ما لم يجتز هاتين المادتين بنجاح، بالتزامن مع إجراء تقليصات في مناهج بعض مواد الصف الـ12 الإعدادي لتسهيل العملية التعليمية على الطلبة والكوادر التدريسية.