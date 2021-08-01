إقليم كوردستان يقرر مد أنبوب غاز لمحطة كهربائية تصل طاقتها الانتاجية لـ 1000 ميغاواط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد أنها تسعى إلى مد أنبوب لنقل الغاز الطبيعي إلى محطة "كواشي" في محافظة دهوك بهدف زيادة معدل انتاج الطاقة على الشبكة الوطنية.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي زار اليوم وزارة الكهرباء والتقى مع الوزير كمال محمد صالح، وبحثا زيادة إنتاج الغاز بهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

ونقل البيان عن وزير الكهرباء قوله إن مد أنبوب غاز طبيعي لمحطة "كواشي" التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1000 ميغاواط سيسهم في معالجة العديد من مشاكل الكهرباء، ومن الناحية الإقتصادية سوف يقلل من تكلفة إنتاج الطاقة.