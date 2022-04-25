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إقليم كوردستان يقرر تخفيض غرامة العداد الذكي لمياه الشرب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-25T13:20:45+0000
إقليم كوردستان يقرر تخفيض غرامة العداد الذكي لمياه الشرب

شفق نيوز/ أعلن وزير البلديات في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، يوم الاثنين، عن مبادرة حكومية بتخفيض مبلغ الغرامة للذين لم يشاركوا في العدّاد الذكي للمياه الصالحة للشرب بالإقليم.

وقال عوني، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "حاليا يوجد 300 ألف مشترك لم يشاركوا في العداد الذكي وسابقا كانت الغرامة 80 ألف دينار عراقي عن تأخير من كل شهر ويحتسب منذ عام 2020".

وأضاف أن "بعد اجتماع اللجنة تم تخفيض المبلغ إلى 20 الفاً عن كل شهر لمركز المدن و10 آلاف للقرى وللمصانع بنسبة 40% من مبلغ 200 ألف دينار عن كل شهر".

وأوضح الوزير، أن "لدى الحكومة مبالغ متراكمة لدى المشتركين تصل إلى 410 مليارات دينار عراقي، كما يوجد 5700 بئر ارتوازية توفر مياه الشرب للمواطنين بطاقة إجمالية تصل إلى مليونين و684 الف متر مكعب من المياه".

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