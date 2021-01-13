إقليم كوردستان يقرر استئناف الدراسة

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، الأربعاء، استئناف الدراسة في مدارس الإقليم اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي بأربيل، إن الدراسة ستستأنف يوم السبت المقبل بالنسبة للصف السادس الإعدادي، في حيث تستأنف الدراسة لبقية المراحل مطلع آذار/مارس المقبل.

وأضاف أن وزارة التربية اعدت برنامجا مفصلا ستعلن عنه قريبا، ولكن اكيد وزارة الصحة ايضا اتخذت الاجراءات المناسبة لاستئناف الدراسة.

وتابع بالقول، "سنراقب الوضع وعند الضرورة سنتخذ القرارات المناسبة".

وفي وقت سابق الأربعاء، عبرت نقابة معلمي إقليم كوردستان عن أملها باتخاذ قرار يصب في صالح استئناف الدراسة بالإقليم وصرف رواتب المعلمين والمدرسين بشكل منتظم.

وقال نقيب معلمي كوردستان أحمد كرمياني لوكالة شفق نيوز، "وضعنا برنامجا جيدا لاستئناف الدراسة مرة اخرى، بان يلتزم السادس الاعدادي بالدوام وبقية الصفوف بالتناوب بثلاثة ايام بثلاثة، وذلك عبر الدمج بين الالتزام والتعليم الالكتروني".

وصوّت مجلس وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، على خطة الوزارة لاستئناف العام الدراسي الحالي 2020 – 2021.

والدراسة معلقة في إقليم كوردستان بسبب القيود المفروضة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.