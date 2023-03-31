إقليم كوردستان يفقد 330 ميغاواط من الكهرباء بسبب توقف إنتاج النفط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إنخفاض معدل تجهيز الطاقة بمقدار 330 ميغاواط في محطتي "كرميان"، "وخورمله" بسبب توقف إنتاج النفط في الاقليم.

وقال المتحدث باسم وزارة أوميد أحمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرار محكمة باريس تسبب في توقف إنتاج النفط في عدة حقول كوردستان وجراء ذلك انخفض إنتاج الكهرباء.

وأوضح أنه "حاليا وفي محطة كهرباء "كرميان" التي تنتج الطاقة بغاز حقول "حسيرة" النفطي انخفض معدل الكهرباء فيها بما مقداره 80 ميغاواط، وفي محطة "خورمله" في اربيل انخفض الإنتاج بما معدله 250 ميغاواط".

وأضاف أحمد أنه "بهذا فقد انخفض ما مجموعه 330 ميغاواط من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية"، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تحاول تعويض النقص من خلال الاعتماد على الطاقة الكهرومائية من سدي دوكان ودربنديخان ومحطتي غاز السليمانية وأربيل.

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت، يوم السبت 25 من شهر آذار/مارس، كسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات بأنقرة وفقا للمعطيات الجديدة.

و أوقف العراق 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك الشمالية بعد أن فازت البلاد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا.

وفي قضية تعود إلى العام 2014 ، زعمت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية "أبلغت محكمة التحكيم الدولية رسميا الحكم النهائي يوم الخميس 23 من شهر آذار/مارس وكان في صالح العراق."

وقال مصدر إن تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم حكم التحكيم.

وأبلغ مسؤولو ملاحة أتراك موظفين عراقيين في مركز جيهان لتصدير النفط التركي أنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل خام إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية ، وفقًا لوكالة "رويترز".