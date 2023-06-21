إقليم كوردستان يفرض اجراءات مشددة على ذبح المواشي تفادياً لإصابات الحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء تشديد اجراءات ذبح المواشي استعدادا لعيد الاضحى.

وقال رزكار حمد خضر رئيس اللجنة العليا لمواجهة مرض الحمى النزفية في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز ان "المجازر الرسمية في اقليم كوردستان ستكون مفتوحة خلال أيام عيد الاضحى، لكنها ستكون تحت رقابة اللجان الخاصة بالوزارة للوقاية من انتشار مرض الحمى النزفية".

واضاف ان "اللجان ستقوم باتخاذ الإجراءات بحق الاشخاص الذين يقومون بذبح المواشي في الأماكن غير المرخصة من قبل الوزارة".

وطالب حمد خضر المواطنين بعدم شراء اللحوم غير المختومة من قبل الوزارة، مشيرا الى ان "الوقاية هي خير وسيلة لمنع انتشار المرض".

وأعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي، في مطلع شهر حزيران، تسجيل حالتي وفاة بوباء الحُمى النزفية في الإقليم.

و قررت حكومة الإقليم، الشهر الماضي، تخصيص مبلغ مالي يصل إلى قرابة 3 مليارات دينار لمواجهة وباء الحمى النزفية.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.