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إقليم كوردستان يفتح أبواب منفذ حدودي جديد أمام السائحين القادمين من إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-03T12:36:09+0000
إقليم كوردستان يفتح أبواب منفذ حدودي جديد أمام السائحين القادمين من إيران

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، فتح منفذ حدودي جديد بين ايران وإقليم كوردستان، فيما سيسمح للسياح المرور عبر هذا المنفذ اعتبارًا من يوم غد السبت.

وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه لوكالة شفق نيوز إن "السلطات المحلية بمحافظة سنه الايرانية، وافقت على مرور السياح عبر المنفذ، إذ انتهت الاستعدادات والتسهيلات اللازمة".

وأضاف المصدر انه "اعتبارا من يوم السبت 4 حزيران يمكن للسائحين التوجه إلى إقليم كوردستان مع الوثائق والتصاريح القانونية وبطاقات الهوية".

وتابع المصدر أن "في نيسان من عام 2019 ، وبعد الحصول على موافقة الحكومة الايرانية، اعترفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية بمنفذ سيران بن كمنفذ رسمي"، لافتاً إلى أن "إدارة محافظة سنة الإيرانية قررت فتح حدود سيران بن بعد استقرار الأوضاع الصحية جراء جائحة كورونا.

ويقع منفذ سيران بن ، الذي يبلغ مساحته 44 دونم ، غرب مدينة بانا بمحافظة سنه الايرانية.

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