إقليم كوردستان يفتتح معبراً دولياً جديداً مع تركيا (صور)

شفق نيوز/ اعلنت ادارة سوران المستقلة في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، افتتاح ثاني معبر دولي للاقليم مع تركيا بشكل رسمي.

وجاء في بيان لاعلام ادارة سوران ورد لوكالة شفق نيوز، ان العمل في هذه البوابة الدولية التي يطلق عليها اسم "زيت" ضمن حدود سوران في العام 2021 ويعد فضلا عن كونه طريقا لتبادل الزيارات السياحية بين الجانبين، بوابة لحركة التبادل التجاري وتنميته وتشغيله.

ونقل البيان عن المشرف على ادارة سوران، هلكورد الشيخ نجيب، قوله ان العمل جار على انعاش الجانب التجاري عند هذا المعبر، لافتا الى البوابة تفتح الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثامنة مساء لاستقبال المواطنين.

وبحسب البيان فإن المعبر يقع في حدود ناحية "شيروانمزن" في قضاء ميركسور التابع لادارة سوران، وسيصبح معبرا دوليا جديدا بين اقليم كوردستان وتركيا.