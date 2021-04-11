إقليم كوردستان يعيد النظر بمنح رخص السلاح ويعلق على شراء مواطنيه جنسيات دول أخرى

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان يوم الأحد بأنها ستعيد النظر في إجراءات منح رخصة السلاح للراغبين في الحصول عليها فيما أكد عضو في برلمان كوردستان تأثير ظاهرة اتساع شراء السكان لجنسيات من دول أخرى على اقتصاد الإقليم.

وقال وزير داخلية إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عضو برلمان كوردستان ريبوار باباكيي ووفد من كوردستان سوريا وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بخصوص ظاهرة حمل السلاح شكلنا لجنة لإعادة النظر في رخص حيازة الأسلحة وقريبا سنضع مشروع قانون أمام الحكومة لارساله للبرلمان بشأن تنظيم هذه المسألة".

وعن حظر التجوال الجزئي في الإقليم: للاسف في اليوم الأول من قرار الحظر لم يطبق في السليمانية، وهذا يدخل في القناعة الشخصية، وهي لحماية صحة المواطنين ولكن بعدها اتصلت بمحافظ السليمانية وبعدها طبق القرار.

من جهته قال باباكيي خلال المؤتمر: اليوم ناقشنا مع وزير الداخلية مسألة منح تأشيرة الدخول لمواطني "روژ آفا"، ومن الآن فصاعدا معالجة لن تكون هناك مشكلة في منح التأشيرة لأن هناك من اشتراها بمبالغ كبيرة تصل الى 300 دولار.

ولفت إلى أن هناك شركات قامت بتقاضي مبالغ مالية من الناس لتأمين تأشيرة الدخول لهم ولم تقم بذلك.

وأضاف انه "بحثنا مسألة أخرى وهي شراء الجنسية من دول الدومينيكان او دول اخرى وهذه ايضا له تاثير على الجانب الاقتصادي في إقليم كوردستان.

وزاد بالقول: وايضا بحثنا مسألة فحص كورونا لان هناك مواطنين يعودون للاقليم وقاموا باجراء فحص كورونا ولكن في مطارات الاقليم يتقاضون منهم الأموال مقابل إجراء الفحص.

وفي جانب آخر تطرق وزير الداخلية الى اتفاقية سنجار بين اربيل وبغداد قائلا: نطالب الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بتهيئة الاجواء لتطبيق اتفاق سنجار لكي يتمكن النازحون العودة الى مناطقهم.