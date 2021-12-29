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إقليم كوردستان يعلن 8 مليارات دولار حجم استثمارته خلال العام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-29T08:53:20+0000
إقليم كوردستان يعلن 8 مليارات دولار حجم استثمارته خلال العام

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري يوم الأربعاء أن حجم المشاريع الاستثمارية في العام 2021 الذي شارف على الانتهاء بلغت 8 مليارات دولار أمريكي.

وقال شكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن خطط العام المقبل سيتم إيلاء الاهتمام أكثر بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة في مجال الاستثمار.

وأضاف أنه مع بدء العام الجديد سنفتح وحدة العلاقات الدولية في هيئة الاستثمار للتواصل مع الشركات والمستثمرين الأجانب، مردفا بالقول إنه في تاريخ 2-2-2022 سنعقد مؤتمر الاستثمار في الإقليم.

كما أشار شكري إلى أنه في 1-3-2022 سنعقد مؤتمر الإستثمار الزراعي، وسنعرض فيه كافة الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة.

ونوه إلى أنه تم اختيار 50 مشروعاً عن طريق الاستثمار الموجهة في مناطق مختلفة في الإقليم.

وكشف رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم، "حالياً هناك اكثر من 20 مليار دولار حجم الاستثمار، وفي العام الحالي كان هناك أكثر من 8 مليارات دولار حجم الاستثمارات".

ومضى بالقول إنه "خلال العام الحالي اصدرنا دليل الاستثمار باللغات الثلاث الكوردية والعربية والإنكليزية وفيه 1500 فرصة استثمارية.

كما ذكر شكري ايضا أنه "عالجنا خلال العام الحالي مشاكل ثلاثة مشاريع عقارية رئيسية في كل من محافظة: أربيل، والسليمانية، ودهوك وسيستفيد 4500 مواطن من معالجة هذه المشاكل".

واستطرد المسؤول الحكومي بالقول إنه تم منح إجازة الاستثمار في العام الحالي لـ68 مشروعا.

وتابع شكري بالقول "اتخذنا قرارا في العام الحالي بان يكون 75% من الايادي العاملة للمشاريع الاستثمارية من الكوادر المحلية في الإقليم".

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