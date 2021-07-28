سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يعلن 3468 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-28T13:32:55+0000
إقليم كوردستان يعلن 3468 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل 3468 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد إلى 224283.

وافاد البيان 518 الصادر الوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، بانها قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية باجراء 17591 فحصا جديدا، مبينا ان الفحوصات اظهرت اصابة 3468 شخصا جديدا بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت شفاء 1277 مصابا من المرض بشكل تام، مؤكدا وفاة 4 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واضاف البيان ان مجموع حالات الحجر التي قامت بها الوزارة منذ ظهور المرض بلغ 21871 حالة خرجوا جميعا، فيما اكد البيان انها اجرت ٢٤٠٦٢١٥ فحصا اظهرت اصابة ٢٢٤٢٨٣شخصا، تعافى منهم ١٩٥٧٤٥مصابا.

كما اشار البيان الى ان ٢٣٧٩٨مصابا مازالوا تحت العناية الطبية، فيما توفي من المصابين ما مجموعه ٤٧٤٠ مصابا في جميع انحاء الاقليم.

related

كورونا إقليم كوردستان .. 440 إصابة جديدة و717 حالة تعافٍ خلال يوم واحد

Date: 2021-06-08 13:30:07
كورونا إقليم كوردستان .. 440 إصابة جديدة و717 حالة تعافٍ خلال يوم واحد

الصحة العالمية: اصابات كورونا في كوردستان قليلة جداً مقارنة بباقي العراق

Date: 2020-04-28 12:56:25
الصحة العالمية: اصابات كورونا في كوردستان قليلة جداً مقارنة بباقي العراق

كورونا اقليم كوردستان .. 54 اصابة جديدة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-02-02 12:20:33
كورونا اقليم كوردستان .. 54 اصابة جديدة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

حكومة الإقليم: لا يمكننا التعامل المباشر مع شركات لقاح كورونا ولدينا 400 ألف جرعة

Date: 2021-07-28 12:45:39
حكومة الإقليم: لا يمكننا التعامل المباشر مع شركات لقاح كورونا ولدينا 400 ألف جرعة

كوردستان تمنع السفر من وإلى لبنان لمدة 20 يوماً

Date: 2020-12-26 14:35:04
كوردستان تمنع السفر من وإلى لبنان لمدة 20 يوماً

وزير صحة الإقليم: الوضع الوبائي تحت السيطرة ولكن نخاف من الكارثة

Date: 2021-07-22 10:18:06
وزير صحة الإقليم: الوضع الوبائي تحت السيطرة ولكن نخاف من الكارثة

اقليم كوردستان يواصل انخفاضا بعدد الاصابات بكورونا ويسجل 215 حالة جديدة

Date: 2020-12-18 14:14:26
اقليم كوردستان يواصل انخفاضا بعدد الاصابات بكورونا ويسجل 215 حالة جديدة

اصابة 85 صحفيا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-05 11:27:10
اصابة 85 صحفيا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان