إقليم كوردستان يعلن 3468 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل 3468 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد إلى 224283.

وافاد البيان 518 الصادر الوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، بانها قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية باجراء 17591 فحصا جديدا، مبينا ان الفحوصات اظهرت اصابة 3468 شخصا جديدا بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت شفاء 1277 مصابا من المرض بشكل تام، مؤكدا وفاة 4 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واضاف البيان ان مجموع حالات الحجر التي قامت بها الوزارة منذ ظهور المرض بلغ 21871 حالة خرجوا جميعا، فيما اكد البيان انها اجرت ٢٤٠٦٢١٥ فحصا اظهرت اصابة ٢٢٤٢٨٣شخصا، تعافى منهم ١٩٥٧٤٥مصابا.

كما اشار البيان الى ان ٢٣٧٩٨مصابا مازالوا تحت العناية الطبية، فيما توفي من المصابين ما مجموعه ٤٧٤٠ مصابا في جميع انحاء الاقليم.