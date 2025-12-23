إقليم كوردستان يعلن 17 إجراءً ضمن "خطة الطوارئ" لأعياد الميلاد (وثيقة)

شفق نيوز- أربيل

قررت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اتخاذ 17 إجراءً إدارياً لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية ضمن "خطة الطوارئ" لأعياد الميلاد ورأس السنة، مبيّنة أن حزمة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية 2026، ستضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والسيّاح، فضلاً عن النازحين في المخيّمات.

وذكرت الوزارة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "أيام العطلة الرسمية ستكون هي ذاتها التي أعلنتها حكومة الإقليم، إلا أن المؤسسات الصحية ستستمر في تقديم خدماتها عبر نظام (الخفارات) والمناوبة".

وأشارت الوزارة إلى أن النظام المعتمد سيكون وفق 17 نقطة تتمثّل، بـ"تشكيل لجان متابعة في كافة المديريات العامة والمستشفيات، تفعيل الخطوط الساخنة للاستجابة للحالات الطارئة، بقاء مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية مفتوحة في جميع المدن والبلدات والتزام الأطباء الاختصاصيين والمقيمين والكوادر التمريضية بجدول الخفارات".

كما تتضمن النقاط، تنسيق التغطية الإعلامية داخل المستشفيات عبر أقسام الإعلام في المديريات العامة حصراً، رفع الإحصائيات اليومية خلال 24 ساعة (من 8 صباحاً وحتى 8 صباح اليوم التالي)، إرسال استمارات الإحصاء الرسمية يومياً إلى المديريات العام، جهوزية سيارات الإسعاف مع تأمين الوقود الكافي لها ومتابعة مستمرة لمشاريع التنظيف وتوفير الأغذية في المستشفيات.

وتضمنت النقاط أيضاً، بقاء هواتف المسؤولين ومستلمي الأقسام مفتوحة للرد على الاتصالات، استمرار العمل في مستشفيات الطوارئ والعيادات الخارجية وتسجيل بيانات المرضى بدقة، دوام مراكز العلاج الكيميائي لمرضى السرطان بنظام الخفارات، استمرار عمل مصرف الدم وخدمات توفير الدم ومكوناته، كما ستكون مراكز غسيل الكلى (الديلزة) مفتوحة لاستقبال المرضى".

وجاء ضمن بيان الوزارة، استنفار فرق الإسعاف الفوري والخط الساخن (122) على مدار 24 ساعة، وتوزيع الفرق الطبية على الأماكن العامة والسياحية، مع استمرار فرق (فحص مياه الشرب، الأمراض الانتقالية، والرقابة الصحية) في مهامها الميدانية، وأخيراً مواصلة تقديم الخدمات الطبية للنازحين داخل المخيمات.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، أعلنت في وقت سابق، أن يوم الخميس الموافق 25 كانون الأول/ديسمبر 2025 سيكون عطلة رسمية في الإقليم، بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح.