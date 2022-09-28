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إقليم كوردستان يعلن وقوع 13 ضحية و58 جريحاً بقصف إيراني بأكثر من ٧٠ صاروخاً بالستياً وطائرات مسيّرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-28T19:37:23+0000
إقليم كوردستان يعلن وقوع 13 ضحية و58 جريحاً بقصف إيراني بأكثر من ٧٠ صاروخاً بالستياً وطائرات مسيّرة

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "١٣ شهيداً و٥٨ جريحاً".

وذكر بيان للمؤسسة ورد لوكالة شفق نيوز، "شن الحرس الثوري الإيراني في الساعة ١٠:١٥ من صباح الأربعاء سلسلة هجمات على أربع مراحل استخدم فيها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف مقرات كل من مقر حزب آزادي كوردستان في بردي/ آلتون كوبري، والحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران في كويسنجق ومقر جماعة كادحي كوردستان إيران في السليمانية ومخيم إقامة كورد إيران في منطقة زرگويز وزرگويزله وبانگورة في السليمانية ومخيمات آزادي وقلعة (قللا) وأميرية في كويسنجق".

وأضاف أن المعلومات تشير إلى أنه جرى إطلاق أكثر من ٧٠ صاروخاً بالستياً من طراز فاتح وطائرات مسيرة مفخخة من داخل الأراضي الإيرانية على أربع مراحل، تضمنت الأولى الصواريخ البالستية فقط، الثانية الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، الثالثة الصواريخ البالستية بإسناد طائرات المراقبة وفي المرحلة الرابعة استخدمت الصواريخ البالستية فقط.

وتابع البيان أنه تم إطلاق الهجوم من منطقة سلاسي باوَجان في محافظة كرمانشاه المحاذية لحلبجة ومنطقة سردشت في محافظة آذربيجان الغربية المحاذية لإدارة رابرين، حيث تم استهداف الأماكن العامة مثل رياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وقاعات المناسبات والسيارات الخدمية ومنازل المدنيين، وأسفر الهجوم حتى الآن عن استشهاد ١٣ شخصاً بينهم امرأة حامل، وإصابة ٥٨ آخرين أغلبهم من المدنيين ومنهم أطفال تحت سن العاشرة وطلاب وتدريسون وصحفيون، كما تم إسقاط طائرة مسيرة إيرانية أخرى في كويسنجق قبل أن تصيب أهدافها.

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