إقليم كوردستان يعلن إنقاذ 25 مهاجراً كوردياً وإعادتهم من ليبيا

شفق نيوز- أربيل

كشفت دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، عن إنقاذ 25 مهاجراً كوردياً كانوا محتجزين في ليبيا، مؤكدة إعادتهم إلى الإقليم.

وذكرت الدائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ليبيا أصبحت واحدة من طرق الوصول إلى الدول الأوروبية بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، حيث يستخدم بعض شباب إقليم كوردستان ودولاً أخرى في المنطقة هذا البلد للوصول إلى السواحل الإيطالية، إلا أن معظمهم يُلقى القبض عليهم من قبل القوات الأمنية ويواجهون أوضاعاً صعبة".

وأضافت أنه "قبل عدة أيام، وبالتنسيق بين دائرة العلاقات الخارجية والسفارة العراقية في ليبيا، تم إنقاذ ستة شبان من سجون ذلك البلد وإعادتهم إلى إقليم كوردستان واليوم الأحد، أكد أحمد الصحاف، القائم بالأعمال في السفارة العراقية بليبيا، خلال اتصال مرئي مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية، سفين دزيي، نجاح مساعيهم في إنقاذ الشباب والاستعدادات الجارية لإعادتهم إلى إقليم كوردستان".

وأوضحت الدائرة أن "الشباب تحدثوا بشكل مباشر مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية وأعربوا عن شكرهم لمسؤولي الدائرة وحكومة الإقليم لاهتمامهم بمواطنيهم وتمكنهم من إنقاذهم".

من جانبه، أعرب دزيي، بحسب البيان، عن سعادته بسلامة جميع الشباب، موجهاً شكره إلى القائم بالأعمال في السفارة العراقية في العاصمة الليبية طرابلس الذي "كان دوماً متعاوناً مع دائرة العلاقات الخارجية في مثل هذه القضايا".

وبخصوص آلية إعادتهم، قال المستشار المتقدم في دائرة العلاقات الخارجية، سليم باشا، إن "المشكلة الأساسية في إعادتهم هي فقدان جوازات السفر، إذ يقوم المهربون عادةً بأخذ جوازاتهم لمنعهم من العودة، لكن استطعنا بالتنسيق مع السفارة العراقية في ذلك البلد توفير جوازات مرور لهم، فيما ستقوم وزارة الداخلية في الإقليم بتقديم كل التسهيلات اللازمة".

وتابع قائلاً إن "ما تبقى هو تأمين تذاكر الطيران لهؤلاء الـ25 شاباً، وبعد استكمال الإجراءات من المتوقع عودتهم قريباً إلى إقليم كوردستان".

وسبق أن أعلن القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى ليبيا، أحمد الصحاف، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن 25 شاباً من محافظة السليمانية تم احتجازهم من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في غرب العاصمة الليبية طرابلس.