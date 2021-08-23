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إقليم كوردستان يعلن نتائج السادس الإعدادي وموعد بدء العام الدراسي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-23T16:49:18+0000
إقليم كوردستان يعلن نتائج السادس الإعدادي وموعد بدء العام الدراسي

شفق نيوز/ اعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان، حمه سعيد، مساء اليوم الاثنين، النتائج النهائية لطلبة السادس الاعدادي، فيما كشف عن عدد حالات الغش التي تم ضبطها.

وقال سعيد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "اليوم كان لدينا اجتماع في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وتقرر في الاجتماع ان يكون الدوام الرسمي للعام الدراسي الجديد في يوم 14 من شهر ايلول المقبل".

وأشار الى ان "رئيس الحكومة مسرور بارزاني وافق على تأمين 7 ملايين لتر من الماء للمدارس، واليوم ايضا تم التأكيد على اهمية بدء العملية الدراسي للعام 2021-2022"، مضيفا انه "للعام الثاني على التوالي قام رئيس الحكومة بتوفير مصاريف النقل لطلبة قضاء سنجار".

واضاف "اليوم سنعلن النتائج النهائية للمرحلة الاعدادية العلمي والادبي والمهني"، مبينا ان "2377 مركزاً امتحانياً أدى فيها 124 ألف طالب وطالبة الامتحانات".

ولفت سعيد الى ان "ارتفاع درجات الحرارة في شهر تموز عالية جدا ولكن وزارة الكهرباء دعمتنا في توفير الطاقة الكهربائية للمراكز الامتحانية".

وتابع بالقول "وايضا وزارة التعليم العالي وفرت عددا من القاعات لتكون مراكز امتحانية وايضا دائرة المرور عملت على منع حصول الزحامات المرورية في الاماكن التي تشهد غالبا اختناقات مرورية لايصال الطلبة للمراكز الامتحانية بسهولة".

واكد سعيد ان "وزارة الاتصالات قامت ايضا بالتعاون معنا في قطع شبكة الانترنيت لمدة ثلاث ساعات لتكون العملية الانتخابية بعيدة عن التلاعب".

وكشف عن ضبط "207 حالات غش عبر البلوتوث وتم الاستيلاء عليها في قاعات الامتحانات، ومعاقبة الطلبة هؤلاء بحرمانهم من الامتحانات لسنة كاملة"، مؤكدا ان "تقارير الغش كانت تصل يوميا لوزارة التربية".

واشار سعيد الى "اعتقال 12 شخصاً في اربيل، ومثلهم في دهوك، و7 في السليمانية، حاولوا زعزعة اجواء الامتحانات والقيام بحالات غش لمساعدة الطلبة عن طريق البلوتوث وتم احالتهم للقضاء حسب قانون العقوبات العراقي".

واوضح ان "18 طالباً وطالبة في القسم العلمي حازوا على المرتبة الاولى، و24 بالمرتبة الثانية، وواحد بالمرتبة الثالثة"، مضيفا أنه "في القسم الادبي حاز طالب واحد على المرتبة الاولى، و2 على المرتبة الثانية، و3 على المرتبة الثالثة".

وتابع الوزير "في القسم المهني حاز 5 طلبة على المرتبة الاولى، و4 على المرتبة الثانية، و5 على المرتبة الثالثة"، مشيرا الى انه "في القسم الاسلامي حاز طالب واحد على المرتبة الاولى، وطالب واحد على المرتبة الثانية، وطالب واحد على المرتبة الثالثة".

واعلن ان "18 طالباً وطالبة في الاقليم حازوا على معدل 100%"، مبينا ان "نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت 32%، وفي الادبي 19%، وفي المهني 18%".

واشار الى انه "بعد الساعة الحادية عشر ليلاً سيكون بمقدور كل طالب مشاهدة نتائجه الكترونيا، كما يحق لأي طالب الاعتراض على نتائجه وحددنا ثلاثة ايام لتلقي اعتراضات الطلبة".

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