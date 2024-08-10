إقليم كوردستان يعلن منح مقاعد ماجستير ودكتوراه في كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن منح دراسية للتعليم العالي (الماجستير والدكتوراه) في مجالات السياسة العامة وسياسة التنمية والإدارة العامة والملكية الفكرية وسياسة التنمية في كوريا الجنوبية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تعلن للاساتذة والموظفين الحكوميين في الاقليم بان دولة كوريا الجنوبية قدمت العديد من درجات الماجستير والدكتوراه إلى طلبة اقليم كوردستان في اطار التنسيق بين وزارة التخطيط ومركز أبحاث التنمية الدولية الكوري الجنوبي (School KDI).

وأوضح بيان الوزارة، أن لهذا الغرض "يتوجب توفر عدد من الشروط اضافة الى الرغبة في الدراسة في كوريا الجنوبية".