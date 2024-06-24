إقليم كوردستان يعلن كميات الحنطة المستلمة من فلاحيه

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، كميات الحنطة المستلمة من فلاحي محافظات الإقليم أربيل، دهوك، والسليمانية.

وذكر بيان للمديرية العامة للتجارة بحكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "كمية الحنطة المستلمة من الفلاحين في محافظات إقليم كوردستان، جاءت كالتالي: أربيل 62،592،472 طنا، والسليمانية 80،993،650 طناً، ودهوك 66،546،940 طناً".

وأضافت المديرية، أن "مجموع كميات الحنطة المستلمة من فلاحي المحافظات الثلاث، بلغ 210،133،062 طناً".