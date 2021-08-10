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إقليم كوردستان يعلن قرب إنجاز مشروع كهربائي يُعد الأول من نوعه على مستوى العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-10T07:54:16+0000
إقليم كوردستان يعلن قرب إنجاز مشروع كهربائي يُعد الأول من نوعه على مستوى العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد صالح يوم الثلاثاء عن قرب الانتهاء من مشروع "ديرلوك" الكهرومائي مع حلول نهاية العام 2021.

وقال صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه على امتداد فترة الحكومات المتعاقبة في الإقليم، ومنذ العام 1980 في العراق يُعد مشروع "ديرلوك" أول مشروع كهرومائي على مستوى العراق وكوردستان.

وأضاف أن القدرة الإنتاجية للمشروع تبلغ 38 ميغاواط مؤلفة من وحدتي انتاج، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه من قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" وبتكلفة مالية تبلغ 129 مليون دولار أمريكي.

ووفقا للوزير فإن المشروع سيتم الانتهاء من تنفيذه مع حلول نهاية العام الحالي.

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