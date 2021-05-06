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إقليم كوردستان يعلن قراراً جديداً بشأن حظر التجوال خلال العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-06T21:49:11+0000
إقليم كوردستان يعلن قراراً جديداً بشأن حظر التجوال خلال العيد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اعادة النظر في قرار حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر، وذلك بعد قرار سابق بفرض حظر شامل خلال العيد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان لداخلية كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن السلطات الحكومية قررت بموجب ذلك إعطاء الصلاحية للمحافظات والإدارات المستقلة باتخاذ ما يلزم لتطبيق الإجراءات الوقائية بخصوص الحظر بان يكون شاملا او محدودا حسب الوضع الصحي.

كما جاء في قرار للداخلية منع التجمعات في الأماكن العامة والسياحية، والإبقاء على منع التجوال بين الاقليم والمحافظات العراقية الاخرى.

وكانت حكومة الاقليم قررت في الثامن والعشرين من نيسان المنصرم فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الفطر.

ويفرض العراق، منذ اكثر من شهر، إجراءات لاحتواء تصاعد إصابات "كورونا"، بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية.

كما قررت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل لعشرة أيام، من 12 حتى 22 مايو الجاري.

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