إقليم كوردستان يعلن إغلاق المدارس لما بعد عطلة عيد نوروز

شفق نيوز/ اعلنت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، عن تعليق الدوام في المدارس لما بعد عطلة عيد نوروز، ضمن حزمة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

واجتمعت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم، لتقييم الوضع الصحي الخاص بوباء كورونا.

وعقب الاجتماع قال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المدارس الحكومية وغير الحكومية والتي أنجزت امتحان 20 درجة، ستغلق أبوابها من يوم غد ولغاية الـ24 من الشهر الجاري، أي لما بعد انتهاء عطلة عيد نوروز.

وأضاف أن هذا القرار اتخذ بناء على تقييم وزارة الصحة للوضع الوبائي الحالي، الذي أشر زيادة بإصابات فيروس كورونا، وبأن الوضع في مرحلة خطرة.

وبشأن المدارس التي لم تجر في الامتحانات، اكد عادل سوف سيتم تأجيلها وتشمل بقرار الإغلاق.

وبخصوص التعليم العالي، قال عادل إن الوزارة لديها تقويمها وسيتم تحديد الايام التي ستعطل فيها الدوام الرسمي بالنسبة للجامعات والكليات والمعاهد.

وأضاف أن الاجتماع اكد على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية وتشديد الإجراءات الوقائية، ومنع تدخين النرجيلة في المقاهي.

وتابع "على كل مواطن يأتي من خارج الاقليم يجب ان يكون لديه فحص كورونا لمدة 72 ساعة قبل الدخول"، كما حذر الشركات السياحية التي تخرق الإجراءات الوقائية بوضعها على القائمة السوداء.

وقال إن الذين لديهم الاقامة في الاقليم او من الذين يسكنون في مناطق النزاع عليهم كل اسبوع إجراء فحص كورونا، ولفت إلى ان التفاصيل كاملة سوف تصدر خلال بيان عن داخلية الإقليم في وقت لاحق من اليوم.

وبشأن إمكانية فرض حظر صحفي للتجوال قال جوتيار عادل، "لغاية هذه اللحظة لا توجد أية قرارات بهذا الخصوص، ولكن قبل نوروز سيكون هناك اجتماع اخر ووقتها سنبحث الامر بناء على الموقف الوبائي".

كما اكد أن حكومة الاقليم ملتزمة بدفع رواتب الموظفين كل 30 يوماً، ونسبة القطع ستحدد من قبل وزارة المالية حسب الواردات الموجودة.