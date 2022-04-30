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إقليم كوردستان يعلن غداً الأحد مكملاً لشهر رمضان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-30T16:02:06+0000
إقليم كوردستان يعلن غداً الأحد مكملاً لشهر رمضان

شفق نيوز/ أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، مساء السبت، ان غدا الأحد مكمل لشهر رمضان وان بعد الاثنين المقبل أول ايام عيد الفطر.

وقال وزير الأوقاف بيشتوان صادق في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إن رؤية هلال شهر شوال لم تثبت لتلبد سماء الإقليم بالغيوم وهي حجة شرعية لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وأضاف نعلن ان يوم غد الأحد الأول من شهر آيار مكمل لشهر رمضان، وان بعد غد الاثنين المصادف الثاني من الشهر ذاته أول أيام عيد الفطر.

وكان الوقف السني في العراق قد اعلن في وقت سابق من اليوم، أن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

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