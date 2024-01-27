إقليم كوردستان يعلن عودة التيار الكهربائي الى طبيعته بعد استئناف عمل "كورمور"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، عودة التيار الكهربائي الى طبيعته بعد استئناف تصدير الغاز من حقل "كورمور" في السليمانية.

وذكر بيان مقتضب للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد استئناف تصدير الغاز من حقل كورمور الى محطات التوليد، عاد التيار الكهربائي الى طبيعته اليوم الساعة 12:00".

وأمس الجمعة، أعلنت حكومة إقليم كوردستان حل مشكلة إنتاج الغاز في حقل كورمور بعد جهود فرق وزارة الثروات الطبيعية ووزارة الكهرباء وشركة دانة غاز.

وتعرض الحقل الذي تعمل فيه شركة دانة غاز الإماراتية، لقصف، أول أمس الخميس، مما أدى إلى نشوب حريق ضخم في الحقل الغازي الذي يقع في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

واعتبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، امس الجمعة، ان التصريحات والإدانات بشأن ما يتعرض له اقليم كوردستان، لن تضع حداً لـ"هجمات الأعداء".

ونددت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، أمس الجمعة، بالهجوم الذي استهدف الحقل.