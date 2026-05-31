إقليم كوردستان يعلن إعفاءً شاملاً للتجار والشركات من الديون المتراكمة

أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، غيلان حاجي سعيد، يوم الأحد، عن إعفاء شامل للتجار وأصحاب الشركات من الديون المترتبة عليهم لصالح الغرف التجارية، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وقال سعيد، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، إن القرار جاء بعد دراسة الظروف الاقتصادية التي مر بها التجار خلال السنوات الماضية، وتأثر النشاط التجاري بالأوضاع العامة في العراق والمنطقة، وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة العامة للاتحاد.

وأوضح أن الإعفاء يشمل جميع القطاعات التجارية، حيث تم إسقاط الديون السابقة المترتبة على التجار والشركات، مع منحهم مهلة تمتد حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لمراجعة غرف التجارة في محافظاتهم وتثبيت الإعفاء وتجديد بطاقات العضوية.

وأضاف أن عدد أعضاء الغرف التجارية في إقليم كوردستان يتجاوز 120 ألف تاجر وشركة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن المبادرة تأتي ضمن الصلاحيات القانونية للاتحاد بهدف تقديم التسهيلات اللازمة لمنتسبيه وتنشيط الحركة التجارية.

وفي المقابل، حذر سعيد من أن التجار الذين لا يراجعون الغرف التجارية ولا يجددون عضويتهم قبل انتهاء المهلة المحددة سيفقدون عضويتهم تلقائياً، مشيراً إلى أن استعادة العضوية لاحقاً ستستلزم تسديد جميع الديون والمبالغ السابقة التي تم إعفاؤهم منها.

وفي ملف آخر، أشار رئيس الاتحاد إلى استمرار المشكلات المتعلقة بنظام "الأسيكودا" الخاص بإدارة الجمارك، مبيناً أن التجار في الإقليم ما زالوا يواجهون صعوبات في الحصول على الدولار بالسعر الرسمي بسبب عدم تفعيل النظام بشكل متكامل مع إقليم كوردستان.

وأكد أن ملف الأسيكودا والتسهيلات الجمركية يمثل أحد أبرز محاور المباحثات بين بغداد وأربيل، نظراً لأهمية المنافذ الحدودية في الإقليم وتأثرها المباشر بالسياسات الجمركية والمالية المعتمدة.