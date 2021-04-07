إقليم كوردستان يعلن حظر تجوال جزئي في عموم مدنه

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء حظر تجوال جزئي لمدة أربعة أيام، لمواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات الاصابة بفيروس كورونا خلال الايام الاخيرة.

وبحسب بيان للداخلية، فإن الحظر يشمل تجوال المركبات والأشخاص في جميع محافظات الإقليم من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد الخميس الثامن من نيسان لغاية الثاني عشر منه.

واضاف ان القرار لا يشمل مرور سيارات الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف والدبلوماسيين وسيارات القوات الامنية والفرق الصحية وشركات النفط وشركات الاتصالات وسيارات الإسعاف والصحفيين الذين لهم واجب رسمي، لافتا الى ان الصيدليات الخافرة تبقى مفتوحة.

وأوضح البيان، أن القرار اتخذ بناءً على مقترح من وزارة الصحة وبسبب تصاعد معدلات الاصابة بفيروس كورونا وكثرة الضحايا، ومن اجل حماية الأمن الصحي لاقليم كوردستان.

وتابع ان حركة التبادل التجاري تبقى مفتوحة بين المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم ومع محافظات الوسط والجنوب العراقي، مبينا ان اجراءات الوقاية السابقة تبقى سارية المفعول.