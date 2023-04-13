إقليم كوردستان يعلن حجم الأمطار المتساقطة ويؤشر ارتفاع منسوب مياه دربندخان ودوكان (صور)

شفق نيوز/ أكدت الجهات الرسمية في سدي دوكان ودربنديخان في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، ارتفاع منسوب المياه في السدين بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت إدارة سد دربنديخان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مياه سد دربنديخان ارتفعت بمقدار 50 سنتيمتراً بعد هطول أمطار غزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن "كميات المياه في سد دربنديخان أصبحت الآن 1.494 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 50% من إجمالي منسوب المياه".

من جانبها، أفادت المديرية العامة لزراعة السليمانية، في بيان ورد للوكالة، بأن الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت هطول (39.2) ملم من الأمطار في دوكان، ليصل إجمالي هطول الأمطار إلى 485.8 ملم.

بدورها، أخبرت إدارة سد دوكان، في بيان ورد للوكالة، أن "مياه السد ازدادت خلال الـ24 ساعة الماضي بنحو (25) سنتيمتراً، والآن السد وصل إلى (38٪) من خزينه.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي بإقليم كردستان، عن كميات الأمطار التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "(90.3) ملم من الأمطار تساقطت على محافظة السليمانية، وهي الأعلى في إقليم كوردستان، وسجلت محافظة أربيل أقل هطول للأمطار حيث بلغ (27.1) ملم فقط، فيما سجلت دهوك (30) ملم وحلبجة (49) ملم".

وبحسب إحصائيات الطقس، فقد شهدت منطقة برزان أعلى هطولاً للأمطار بمعدل (128) ملم، بينما سجلت منطقة باتوفا في محافظة دهوك أقل كمية من الأمطار بمعدل (5) ملم فقط.

ويتعرض إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ أمس الأول والمستمرة بالتساقط بشكل متقطع.