سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يعلن توفر نحو 500 فرصة استثمارية في قطاع الزراعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-12T08:51:27+0000
إقليم كوردستان يعلن توفر نحو 500 فرصة استثمارية في قطاع الزراعة

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، يوم الأربعاء، توفر قرابة 500 فرصة استثمارية في قطاع الزراعة، داعيا المستثمرين المحليين والأجانب إلى التقديم للحصول على هذه الفرص.

وقال شكري في كلمة له خلال مؤتمر الأعمال المختلفة المنعقد في مدينة أربيل، "لدينا فرص جيدة جدا في القطاع الزراعي".

وأضاف ان نحو 500 فرصة استثمارية في القطاع الزراعي متوفرة، والابواب مشرعة امام المستثمرين المحليين والأجانب بأن يقدموا إلى إقليم كوردستان للعمل في هذا المجال.

وتابع شكري بالقول ان قطاع المياه في الاقليم حيوي وذو أهمية بالغة، مشيرا إلى أن هناك عددا من مشاريع بناء السدود معروضة في سوق الاستثمار والأبواب مشرعة امام المستثمرين الأجانب للعمل على انشائها.

related

هولندا وإقليم كوردستان يبحثان تطوير اتفاقية زراعية

Date: 2021-09-27 14:53:34
هولندا وإقليم كوردستان يبحثان تطوير اتفاقية زراعية

مسرور بارزاني يدعو بغداد لفسح المجال أمام تسويق منتجات الإقليم في باقي المحافظات

Date: 2021-06-17 08:54:13
مسرور بارزاني يدعو بغداد لفسح المجال أمام تسويق منتجات الإقليم في باقي المحافظات

ارتفاع نسبة الإقبال على الاستثمار بالقطاع الزراعي في إقليم كوردستان

Date: 2022-07-01 08:12:15
ارتفاع نسبة الإقبال على الاستثمار بالقطاع الزراعي في إقليم كوردستان

كوردستان تهدد بـ"خيارات أخرى" في حال استمرار حظر تسويق منتجات الإقليم

Date: 2021-05-17 20:59:19
كوردستان تهدد بـ"خيارات أخرى" في حال استمرار حظر تسويق منتجات الإقليم

صور .. كوردستان تقطف ثمار الزيتون وعينها على صدارة توريد زيته بالمنطقة

Date: 2020-11-22 09:37:08
صور .. كوردستان تقطف ثمار الزيتون وعينها على صدارة توريد زيته بالمنطقة

الزراعة الكوردستانية تردُّ على تقرير رفعته النزاهة للكاظمي بشأن المحاصيل في الإقليم

Date: 2022-09-07 13:13:27
الزراعة الكوردستانية تردُّ على تقرير رفعته النزاهة للكاظمي بشأن المحاصيل في الإقليم

زراعة إقليم كوردستان: بالتزامن مع الجفاف آفات زراعية ضربات المحاصيل هذا العام

Date: 2021-07-25 08:27:24
زراعة إقليم كوردستان: بالتزامن مع الجفاف آفات زراعية ضربات المحاصيل هذا العام

طالباني: إقليم كوردستان يمكنه أن يُصبح سلة غذائية لدول المنطقة

Date: 2022-04-07 09:30:21
طالباني: إقليم كوردستان يمكنه أن يُصبح سلة غذائية لدول المنطقة