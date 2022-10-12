إقليم كوردستان يعلن توفر نحو 500 فرصة استثمارية في قطاع الزراعة

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، يوم الأربعاء، توفر قرابة 500 فرصة استثمارية في قطاع الزراعة، داعيا المستثمرين المحليين والأجانب إلى التقديم للحصول على هذه الفرص.

وقال شكري في كلمة له خلال مؤتمر الأعمال المختلفة المنعقد في مدينة أربيل، "لدينا فرص جيدة جدا في القطاع الزراعي".

وأضاف ان نحو 500 فرصة استثمارية في القطاع الزراعي متوفرة، والابواب مشرعة امام المستثمرين المحليين والأجانب بأن يقدموا إلى إقليم كوردستان للعمل في هذا المجال.

وتابع شكري بالقول ان قطاع المياه في الاقليم حيوي وذو أهمية بالغة، مشيرا إلى أن هناك عددا من مشاريع بناء السدود معروضة في سوق الاستثمار والأبواب مشرعة امام المستثمرين الأجانب للعمل على انشائها.