إقليم كوردستان يعلن تسليم مئات المطلوبين إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان عن تسليم مئات المطلوبين الى المحاكم العراقية الاتحادية، وفقا لما أعلنته صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل برايم إسماعيل خوشناو قوله: إن مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان سلّم إلى المحاكم الاتحادية مئات المطلوبين المتواجدين في محافظة أربيل خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن "هناك تنسيقا كبيرا بين الجانبين لتسهيل إجراءات التسليم وتبادل المطلوبين، سواء بشأن المطلوبين للحكومة الاتحادية أو إقليم كردستان".

وأشار خوشناو إلى أن "مجلس القضاء في الإقليم يطبق القوانين القضائية الاتحادية، لكونه جزءا من الدولة العراقية" منوها الى "وجود تعاون بمستوى عال جداً بين مجلس القضاء الأعلى في بغداد والمجلس في الاقليم، ولاسيما في مجال المطلوبين وكذلك الخبرات التدريبية".

وتابع بالقول: اللجنة المشكلة بين مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وقضاء إقليم كردستان مستمرة بتسهيل إجراءات تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين بين الطرفين وتبادل المعلومات وتسهيل عملية تسفيرهم الى المحاكم التي صدرت أوامر القبض منها، فضلاً عن المخاطبات الرسمية".