إقليم كوردستان يعلن تسلمه كامل مبلغ تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان. يوم الأحد، تسلمها كامل مبلغ تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار الماضي، من الحكومة الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها "تسلمت اليوم آخر دفعة من مبلغ تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار والبالغة 390 مليار دينار".

وأشارت الوزارة، إلى أن "جميع الموظفين سيتسلمون رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر، وفقا للجدول المعلن سابقاً".

وكانت وزارة المالية الكوردستانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسلمها 430 مليار دينار من بغداد كجزء من مبلغ تمويل الرواتب لشهر آذار الماضي.

يذكر أن وزارة المالية الاتحادية قد أعلنت، يوم الخميس الرابع من شهر نيسان الجاري، إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر آذار.