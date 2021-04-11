إقليم كوردستان يعلن تخفيفاً بقيود كورونا والغاء الحظر الجزئي

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان، يوم الأحد، تخفيف القيود الخاصة بالإجراءات الوقائية في مدن الإقليم.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الإقليم واللجنة، في مؤتمر صحفي، إنه تقرر عودة الدوام للمؤسسات الحكومية الكوردستانية يوم الخميس المقبل.

وأضاف كما تقرر فتح الأماكن العامة بشكل محدود، ووفق ضوابط ستعلن عنها لاحقاً داخلية كوردستان، بالإضافة إلى إلغاء حظر التجوال الجزئي بدءاً من يوم غد الاثنين.

لكن عادل، أكد أن اللجنة قررت منع جميع الاجتماعات والتجمعات، وإلزام ارتداء الكمامة الطبية، كم الإبقاء على إغلاق المدارس الى اشعار اخر.