سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يعلن تخفيفاً بقيود كورونا والغاء الحظر الجزئي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-11T16:14:23+0000
إقليم كوردستان يعلن تخفيفاً بقيود كورونا والغاء الحظر الجزئي

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان، يوم الأحد، تخفيف القيود الخاصة بالإجراءات الوقائية في مدن الإقليم.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الإقليم واللجنة، في مؤتمر صحفي، إنه تقرر عودة الدوام للمؤسسات الحكومية الكوردستانية يوم الخميس المقبل.

وأضاف كما تقرر فتح الأماكن العامة بشكل محدود، ووفق ضوابط ستعلن عنها لاحقاً داخلية كوردستان، بالإضافة إلى إلغاء حظر التجوال الجزئي بدءاً من يوم غد الاثنين.

لكن عادل، أكد أن اللجنة قررت منع جميع الاجتماعات والتجمعات، وإلزام ارتداء الكمامة الطبية، كم الإبقاء على إغلاق المدارس الى اشعار اخر.

related

حالتا وفاة و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Date: 2020-12-28 12:59:41
حالتا وفاة و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

كورونا كوردستان.. ٣٣١ إصابة جديدة وسط تعافي ٣٣٨ حالة

Date: 2020-12-02 15:32:24
كورونا كوردستان.. ٣٣١ إصابة جديدة وسط تعافي ٣٣٨ حالة

الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

Date: 2020-10-04 18:38:53
الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

كورونا كوردستان.. ١١٩٥ إصابة جديدة و٥٥٢ حالة شفاء

Date: 2020-11-05 12:02:25
كورونا كوردستان.. ١١٩٥ إصابة جديدة و٥٥٢ حالة شفاء

اربيل تشدد الإجراءات الوقائية وتطلق يد الاجهزة الامنية لتطبيقها

Date: 2021-03-28 19:04:22
اربيل تشدد الإجراءات الوقائية وتطلق يد الاجهزة الامنية لتطبيقها

اقليم كوردستان يصدر تعليمات جديدة تخص دخول السياح والأجانب

Date: 2021-03-08 09:43:09
اقليم كوردستان يصدر تعليمات جديدة تخص دخول السياح والأجانب

كوردستان تسجل معدل شفاء مرتفع بفيروس كورونا

Date: 2021-01-25 13:13:00
كوردستان تسجل معدل شفاء مرتفع بفيروس كورونا

كوردستان تحدد مصير دراسة المرحلة الـ"12": 20٪ من الطلبة والتدريسيين مصابون بكورونا

Date: 2021-03-10 16:44:46
كوردستان تحدد مصير دراسة المرحلة الـ"12": 20٪ من الطلبة والتدريسيين مصابون بكورونا