سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إقليم كوردستان يعلن تحرير فتاة إيزيدية من قبضة داعش وعودتها من سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-27T09:25:51+0000
إقليم كوردستان يعلن تحرير فتاة إيزيدية من قبضة داعش وعودتها من سوريا

شفق نيوز/ اعلن مكتب شؤون المختطفين الايزيديين في محافظة دهوك يوم الاحد بان فتاة ايزيدية مختطفة تحررت من قبضة داعش وستصل اليوم الى المحافظة الى ذويها .

وقال حسين كورو مسؤول المكتب لوكالة شفق نيوز  ان الفتاة "رافيدة نايف عيسى" التي اختطفت منذ ست سنوات من قبل تنظيم داعش تحررت اليوم.

واضاف انهم بانتظار وصولها الى اقليم كوردستان عن طريق معبر سيمالكا على الحدود السورية غربي دهوك.

وتابع كورو ان 3543 ايزيديا من النساء والاطفال المختطفين تم تحريرهم لغاية الان ومايزال 2773  مختطفا من كلا الجنسين ومن مختلف الاعمار ضمن المفقودين.

related

حكومة كوردستان تعلن جولة مباحثات جديدة مع بغداد لحل مشاكل عالقة

Date: 2019-07-22 15:16:50
حكومة كوردستان تعلن جولة مباحثات جديدة مع بغداد لحل مشاكل عالقة

إيران: إقليم كوردستان يستأنف عبور المسافرين من منفذ حدودي

Date: 2020-12-26 09:59:38
إيران: إقليم كوردستان يستأنف عبور المسافرين من منفذ حدودي

كوردستان تصدر الزاما خاصا لاصحاب السيارات الحكومية

Date: 2019-08-04 20:52:41
كوردستان تصدر الزاما خاصا لاصحاب السيارات الحكومية

إيران تعلن انشاء منطقة تجارية حرة مع اقليم كوردستان

Date: 2019-09-03 13:06:23
إيران تعلن انشاء منطقة تجارية حرة مع اقليم كوردستان

لأول مرة منذ تأسيسها .. دهوك بصدد تصيب امرأة لإدارة بلدة بالمحافظة

Date: 2020-11-26 08:30:47
لأول مرة منذ تأسيسها .. دهوك بصدد تصيب امرأة لإدارة بلدة بالمحافظة

وزير صحة اقليم كوردستان: نمر بوضع خطير من تفشي كورونا

Date: 2020-06-16 11:06:23
وزير صحة اقليم كوردستان: نمر بوضع خطير من تفشي كورونا

إقليم كوردستان ينهي حقبة "طريق الموت" ويفتتح اخر دولي بدلا منه يربط بتركيا

Date: 2020-10-20 09:21:33
إقليم كوردستان ينهي حقبة "طريق الموت" ويفتتح اخر دولي بدلا منه يربط بتركيا

إنخفاض اسعار العقارات في إقليم كوردستان بنسبة 15% و توقعات بانتعاش السوق

Date: 2020-05-09 15:37:10
إنخفاض اسعار العقارات في إقليم كوردستان بنسبة 15% و توقعات بانتعاش السوق