إقليم كوردستان يعلن تحرير فتاة إيزيدية من قبضة داعش وعودتها من سوريا

شفق نيوز/ اعلن مكتب شؤون المختطفين الايزيديين في محافظة دهوك يوم الاحد بان فتاة ايزيدية مختطفة تحررت من قبضة داعش وستصل اليوم الى المحافظة الى ذويها .

وقال حسين كورو مسؤول المكتب لوكالة شفق نيوز ان الفتاة "رافيدة نايف عيسى" التي اختطفت منذ ست سنوات من قبل تنظيم داعش تحررت اليوم.

واضاف انهم بانتظار وصولها الى اقليم كوردستان عن طريق معبر سيمالكا على الحدود السورية غربي دهوك.

وتابع كورو ان 3543 ايزيديا من النساء والاطفال المختطفين تم تحريرهم لغاية الان ومايزال 2773 مختطفا من كلا الجنسين ومن مختلف الاعمار ضمن المفقودين.