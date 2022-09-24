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إقليم كوردستان يعلن بيع أكثر من 37 مليون برميل من النفط في ثلاثة أشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-24T08:10:31+0000
إقليم كوردستان يعلن بيع أكثر من 37 مليون برميل من النفط في ثلاثة أشهر

إقليم كوردستان يعلن بيع أكثر من 37 مليون برميل من النفط في ثلاثة أشهر 

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