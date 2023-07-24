إقليم كوردستان يعلن بدء المرحلة الثانية لعودة النازحين "الطوعية".. صور

شفق نيوز/ اعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بدء العودة الطوعية للنازحين في مرحلتها الثانية.

وقال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمنطقة خازر في محافظة اربيل، حضره مراسل وكالة شفق نيوز ان "هذه هي المرحلة الثانية من العودة الطوعية للنازحين"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تضمنت اعادة 444 عائلة بشكل طوعي الى مناطقهم الاصلية بعيدا عن انظار الاعلام".

واضاف انه "يجب على جميع الجهات تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار الى هذه المنطقة التي تقع ضمن المادة 140 من الدستور العراقي"، داعيا إلى "تطبيق هذه المادة".

وأكد أحمد، أن "حكومة الاقليم لم تدخر أي جهد لإعادة الاستقرار إلى هذه المناطق"، مشيرا إلى أن "أبواب الإقليم ستبقى مفتوحة أمام كل من يتعرض للظلم مع التأكيد على استمرار عملية العودة الطوعية في سهل نينوى و سنجار".

وطالب، الحكومة الاتحادية "بتطبيق اتفاقية سنجار لتوفير عودة الايزيديين حيث يتواجد في اقليم كوردستان اكثر من 300 ألف نازح ايزيدي بانتظار تطبيق هذه الإتفاقية".