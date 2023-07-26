إقليم كوردستان يعلن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، فجر الخميس، التوصل الى اتفاق حول رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم اوميد صباح الذي يترأس الوفد الكوردي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز: "توصلنا الى اتفاق بعد اجتماع وفد حكومة اقليم كوردستان الاربعاء مع الحكومة الاتحادية في بغداد حول تطبيق قانون الموازنة بهدف ارسال المستحقات المالية لاقليم كوردستان".

وتابع انه "في هذا الإطار تم توقيع مذكرة مشتركة بين الوفدين ومن المقرر بدء تمويل اقليم كوردستان بشكل فوري".