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إقليم كوردستان يعلن اعتقال 10 مهربين: لن نسمح بتكرار "مأساة بيلاروسيا"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-18T15:55:21+0000
إقليم كوردستان يعلن اعتقال 10 مهربين: لن نسمح بتكرار "مأساة بيلاروسيا"

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الخميس، اعتقال ١٠ مهربين لغاية الآن، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بتكرار المأساة الإنسانية التي يعيشها آلاف المهاجرين غير الشرعيين بينهم الكثير من سكان الإقليم على حدود بيلاروسيا.

 وقال عادل في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية لحكومة الإقليم، "اليوم ستصل أول رحلة للمهاجرين الى ارض الوطن سنستقبلهم بحفاوة".

وأضاف أن "لدينا اتصالات مع وزارة الخارجية العراقية والسفارة العراقية في روسيا لاعادة الباقين"، مشيرا إلى أن "حكومة الاقليم ترى ان هؤلاء أصبحوا ضحايا للمهربين، كما جرى تسييس هذا الملف".

ولفت إلى أن "نحو 431 شخصا سيعودون إلى البلاد، 90 بالمئة منهم من سكان الاقليم، وماتزال عملية تسجيل الاسماء مستمرة".

وشدد عادل على أن "حكومة الاقليم لن تسمح  بتكرار مثل هذه الحالات، وخداع المواطنين وايصالهم الى هذه المناطق بطرق التهريب، وسوف نتخذ معهم كل الاجراءات القانونية"، مبينا أن السلطات في إقليم كوردستان اعتقلت ١٠ مهربين حتى الآن.

وأشار إلى أن "نسبة الهجرة انخفضت كثيرا مقارنة مع الاعوام السابقة، ولكن للاسف تم خداع هؤلاء من قبل بعض المهربين بانهم سوف يحصلون على الاقامة الدائمة بسهولة".

وقال عادل إن "حكومة الاقليم ستعمل بكل امكانياتها من اجل ان يعود هؤلاء الى حياتهم الطبيعية".

وزاد بأن "السفر حق طبيعي لكل شخص، ولا نستطيع منع احد من السفر، ولكن لن نسمح لاحد بالتحايل على المواطنين".

وأشار إلى "إعفاء هؤلاء من غرامة انتهاء التاشيرة وايضا من فحوصات كورونا، وقدمت لهم كل التسهيلات للعودة الى الوطن".

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