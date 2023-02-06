إقليم كوردستان يعلن استعداده للمشاركة في جهود الإنقاذ الخاصة بالزلزال المدمر

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، استعداد الإقليم للمشاركة والمساعدة في جهود الإنقاذ، إثر زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا.

وقال بارزاني في تغريدة له، "أفكاري مع أسر الضحايا والمصابين جراء زلزال الليلة الماضية في جميع أنحاء المنطقة، وأن حكومة إقليم كوردستان على استعداد للمساهمة في جهود الإنقاذ.

وضرب زلزال مدمر جنوب وجنوب شرقي تركيا، وشمال سوريا بشدة 7,8 على مقياس ريختر، ووصل مداه إلى الداخل العراقي واللبناني، ودول اخرى.

وتسبب الزلزال بمقتل وإصابة المئات، وانهيار عشرات المباني.