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إقليم كوردستان يعلن استعداده لإغاثة واستقبال المصابين بحريق الناصرية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-12T23:28:27+0000
إقليم كوردستان يعلن استعداده لإغاثة واستقبال المصابين بحريق الناصرية

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الثلاثاء، استعداد مستشفيات الإقليم لاستقبال المصابين بحادث الحريق في مركز صحي في الناصرية.

وقال برزنجي، إنه أجرى اتصالات هاتفية مع وزارة الصحة العراقية الاتحادية ومحافظ ذي قار ومدير عام صحة محافظة ذي قار واعرب عن استعداد حكومة اقليم كوردستان لتقديم الإغاثة وارسال المستلزمات الطبية اللازمة واستقبال الجرحى في مستشفيات اقليم كوردستان ومساعدتهم".

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم نتيجة الحريق الهائل الذي التهم مركزا لعزل مصابي فيروس كورونا بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار يوم الاثنين.

وعادة، تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.

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