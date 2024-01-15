إقليم كوردستان يعلن استثمار اكثر من 7 مليارات دولار في القطاع السياحي خلال 4 سنوات

شفق نيوز/ أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يوم الإثنين، أن حجم الاستثمار السياحي خلال أربع سنوات، بلغ اكثر من 7 مليارات دولار.

وقالت رئيسة الهيئة أمل جلال، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حجم الاستثمار السياحي خلال أربع سنوات بلغ ۷،۳۸7،699،۸۸۰ دولارا وهذا يعني أن رأس المال المستثمر في القطاع السياحي يحتل المرتبة الاولى مقارنة بالقطاعات الأخرى وبنسبة 42,88 بالمئة".

واشارت الى ان "المشاريع التي تمت استحصال الموافقة عليها وبموجب أوامر وزارية صادرة على الدخل السياحي لعام 2023 بلغت 27 مشروعاً وبمبلغ أكثر من مليار و200 مليون دولار.

وبينت رئيسة الهيئة، ان "عدد السياح في اقليم كوردستان خلال عام 2023 بلغ 7 ملايين و 279 الفا و 913 سائحا بزيادة بلغت 20 بالمئة، مقارنة مع عام 2022"، مشيرة الى ان "السياحة الداخلية ازدادت خلال 2023 حيث بلغ عددهم اكثر من مليوني سائح".