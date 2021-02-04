إقليم كوردستان يعلن احصائية جديدة لمرضى السرطان ويقترب من شراء لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس عن تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة بمرض السرطان في الاقليم خلال العام الماضي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه "خلال العام 2020 تم تخصيص اكثر من 70 مليار دينار للخدمات الصحية والطبية المقدمة لمصابي مرض السرطان في اقليم كوردستان، مضيفا ان معظم تلك المبالغ تم تخصيصها لشراء دواء الكيمياوي الباهظ الثمن والمهم جدا للمصابين بهذا المرض.

واردف قائلا "العام الماضي ابرمت الوزارة عقودا لتأمين الاجهزة الطبية الحديثة "الليزر" لمعالجة مرضى السلطات في الاقليم، وقد تم توفير عدد منها في اربيل والسليمانية والعمل جار على التعاقد لتجهيز دهوك بهذه الاجهزة".

ونوه الوزير الى ان اقليم كوردستان سجل 6293 حالة اصابة جديدة بمرض السرطان خلال العام 2020، مشيرا الى ان قرابة 30% من اولئك المصابين هم من مناطق وسط وجنوب العراق من الذين يقدمون الى اقليم كوردستان بهدف العلاج ونحن لا نميز بين المواطنين والجميع يتلقى العلاج بالمستشفيات بشكل عادل".

وعن فيروس كورونا قال البرزنجي ان الوزارة خاضت حوارات ومباحثات على مستوى عال مع ممثلي شركة "أسترازينيكا" لتوفير لقاح كورونا، مبينا انه قريبا سنصل الى توقيع العقد معها لتوفير لقاح كورونا كوفيد 19.