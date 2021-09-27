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إقليم كوردستان يعلق دوام المدارس ثلاثة أيام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-27T19:49:12+0000
إقليم كوردستان يعلق دوام المدارس ثلاثة أيام

شفق نيوز/ اعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس الاقليم لثلاثة أيام خلال الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة الشهر المقبل.

وقال الوزير آلان حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده في اربيل عاصمة الاقليم، ان الدوام في المدارس والمراكز التعليمية سيعلق في أيام ٩ و١٠ و١١ من الشهر المقبل في جميع مناطق اقليم كوردستان.

ووفقا لما قاله حمه سعيد فان جميع المدارس والمراكز التعليمية ستسلم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل الانتخابات وستقوم التربية بتسلم المدارس مرة أخرى في اليوم الذي يليها لاعادة تنظيمها لاعدادها للعملية التدريسية.

وتجرى الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل في جميع محافظات العراق واقليم كوردستان وسيتم تحويل المدارس إلى مراكز لتصويت الناخبين.

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