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إقليم كوردستان يعطّل دوام المدارس لغاية نهاية الشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-22T18:34:56+0000
إقليم كوردستان يعطّل دوام المدارس لغاية نهاية الشهر

شفق نيوز/اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والاهلية لغاية 30 من شهر كانون الثاني الجاري بسبب سوء الاحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة وحفاظا على حياة التلاميذ والهيئات التعليمية.

وجاء في بيان لوزير التربية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف حماية حياة الاساتذة والتلاميذ والطلبة من انخفاض درجات الحرارة وبعد تقييم وزارة النقل والمواصلات / المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اصدرت الوزارة عدد من القرارات من بينها تعطيل الدوام في الاوساط التعليمية الحكومية والاهلية لغاية 30 من شهر كانون الثاني الجاري.

واضاف البيان ان التقييمات والامتحانات الفصلية للفصل الاول التي لم يتم اجراؤها ستستأنف في يوم الاثنين 31 كانون الثاني الجاري وستعلن الادارات المدرسية عن جداول تلك الامتحانات الباقية بشرط ان تبدأ الامتحانات الساعة 9:30 صباحا، مشيرا الى انه بعد اداء الامتحانات الباقية سيبدأ الفصل الدراسي الثاني.

واشار البيان الى ان مدارس (سابيس) والمدارس الدولية والاجنبية التي لها برامج خاصة بامكانها الاستمرار بالدوام الالكتروني (اونلاين) لغاية التاريخ المشار اليه اعلاه.

تتمة.. 

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