إقليم كوردستان يعطل الدوام بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وذكر بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عطلة أعياد رأس السنة الميلادية تبدأ اعتباراً من يوم 25 من شهر كانون الأول الجاري وتنتهي يوم الأول من شهر كانون الثاني من العام 2024".

وتابع البيان "يستأنف الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة يوم 2 من شهر كانون الثاني المقبل".