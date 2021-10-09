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إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-09T19:02:32+0000
إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي الاثنين المقبل بسبب الانتخابات البرلمانية العراقية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم غد الأحد، وهو يوم عطلة رسمية في إقليم كوردستان والعراق عموما.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل إضافة إلى يوم الأحد.

وأوضحت أن تعطيل الدوام الأحد يأتي "بسبب مشاركة اعداد كبيرة من القوات الامنية لحفظ الامن في مراكز  التصويت، وبقاء اعداد من الموظفين على صناديق الاقتراع الى حين فرز الاصوات، وذهاب العديد من الناخبين الى خارج المدن للادلاء باصواتهم".

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