إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي يوما واحدا الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ بحسب جدول العطل الرسمية لدى حكومة اقليم كوردستان فإنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية في تاريخ 29 من شهر تشرين الاول الجاري.

ويصادف يوم الخميس 29/10/2020 مناسبة ولادة نبي الاسلام محمد بن عبدالله.

وقررت محافظات اقليم كوردستان حظر اقامة مراسم المولد النبوي هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا.

والمولد النبوي هو يوم مولد الرسول والذي كان في 12 ربيع الأول أو 17 ربيع الأول حسب المنظور الشيعي. حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم.

وتشهد مناطق ومدنة اقليم كوردستان كافة احتفالات خاصة بهذه المناسبة وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتلقى فيها دورس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى.