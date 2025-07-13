إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين

شفق نيوز- أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين بجميع الدوائر الرسمية، بمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز عام 1958.

وقالت مديرية الإعلام والمعلومات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الاثنين، 14 تموز 2025، سيكون عطلة رسمية في جميع مؤسسات إقليم كوردستان، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 14 تموز عام 1958، بحسب التقويم الرسمي لحكومة إقليم كوردستان".

وأضافت "أما يوم الثلاثاء، فسيُستأنف الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات".