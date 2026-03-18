إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي لغاية 29 آذار

شفق نيوز- أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن عطلة أعياد الفطر ونوروز تبدأ من يوم غد الخميس الموافق 19 آذار/ مارس 2026 وحتى الأحد 29 من الشهر نفسه.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بمناسبة حلول أعياد رمضان ونوروز، ووفقاً للتقويم الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، تبدأ من يوم غد الخميس (19 آذار 2026) وحتى يوم الأحد (29 آذار 2026)، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية في إقليم كوردستان".

ونوهت إلى أن "الدوام يستمر في الدوائر الخدمية بنظام (الخفارات) أو المناوبة".

وكانت دائرة ثقافة قضاء عقرة في محافظة دهوك، أعلنت الأحد الماضي، إلغاء مراسم كرنفال نوروز السنوي هذا العام بسبب الظروف الحالية، مع الاكتفاء بفعاليات رمزية محدودة.

يذكر أن مدينة عقرة التي تقع شمال شرق محافظة دهوك في إقليم كوردستان، تعتبر العاصمة الرسمية لاحتفالات نوروز في الإقليم، حيث يشارك فيها آلاف الكورد من مختلف مناطق كوردستان والمحافظات العراقية، لإيقاد شعلة نوروز.

وكان محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، قد أعلن أيضاً، عدم إقامة أي فعاليات أو احتفالات بمناسبة عيد نوروز في المحافظة هذا العام، عازياً ذلك إلى التوترات والأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.