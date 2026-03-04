إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي غداً في ذكرى انتفاضة آذار

شفق نيوز- أربيل

قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام ليوم غد بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة آذار ضد النظام السابق مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وذكرت الحكومة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن يوم غد الخميس سيكون عطلة رسمية في جميع مؤسسات ودوائر الإقليم بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لانتفاضة آذار/ مارس 1991.

وأشارت إلى أن العطلة تستثني الدوائر الخدمية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وانطلقت الانتفاضة الكوردية في الخامس من آذار/ مارس 1991 ضد النظام السابق وتمكن المنتفضون من فرض سيطرتهم على محافظات إقليم كوردستان الثلاث في حينها، أربيل والسليمانية ودهوك.