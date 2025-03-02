إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية الأربعاء المقبل، بمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة الكبرى.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يوم الأربعاء، 5 آذار 2025 سيكون عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم، إحياءً لذكرى الانتفاضة الكبرى للشعب الكوردي، والتي تمثل محطة تاريخية في مسيرة نضاله من أجل الحرية والحقوق".

وأضاف البيان، أن "الدوام الرسمي سيُستأنف يوم الخميس، 6 آذار 2025، حيث ستعود المؤسسات الحكومية إلى مزاولة أعمالها كالمعتاد بعد انتهاء العطلة الرسمية".

وتعتبر انتفاضة آذار 1991 واحدة من أهم المحطات في تاريخ كوردستان، حيث شهدت انتفاضة شعبية واسعة ضد النظام السابق، وأسست لمرحلة جديدة من الحكم الذاتي في الإقليم، مما يجعلها ذكرى ذات أهمية كبيرة يتم الاحتفاء بها سنوياً.