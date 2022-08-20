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إقليم كوردستان يعزي تركيا بحادث سير سقط على اثره عشرات الضحايا والجرحى

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-20T19:55:46+0000
إقليم كوردستان يعزي تركيا بحادث سير سقط على اثره عشرات الضحايا والجرحى

شفق نيوز/ نشر مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم السبت، تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عزى فيها تركيا حكومة وشعبا على خلفية حادث السير الذي وقع على اثره العشرات بين صريع وجريح.

وقال دزيي في تغريدته، "قلوبنا وصلواتنا مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم في حوادث المرور اليوم في تركيا".

وأضاف "تعازينا إلى أسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية تركيا ، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

ولقي 15 شخصا مصرعه فيما أصيب أكثر من 20 آخرين بجروح جراء حادث سير في "غازي عنتاب" بتركيا.

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