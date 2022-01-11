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إقليم كوردستان يعزي بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-11T16:56:42+0000
إقليم كوردستان يعزي بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء تعازيه بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "لقد حزنت لوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي. تعازيّ القلبية لعائلته وزملائه وممثلي الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان والعراق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن البرلمان الأوروبي، وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن عمر يناهز 65 عامًا.

وقال المتحدث باسم ديفيد ساسولي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن ساسولي توفى عن عمر ناهز 65 عاما، في مستشفى ببلدية أفيانو الإيطالية.

يذكر أن ديفيد ماريا ساسولي، من مواليد 30 مايو 1956 في فلورنسا، وهو سياسي وصحفي إيطالي، ينتمي للحزب الديمقراطي، وكان عضوًا في البرلمان الأوروبي منذ عام 2009، وفي 3 يوليو 2019 انتخب رئيسًا له.

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